Meteo, Giuliacci rivela: "Rottura degli argini, Italia investita dal gelo"

Mario Giuliacci non ha dubbi: il vero freddo, quello che porta il gelo e nevicate a bassa quota farà almeno 3 tentativi nel corso di gennaio per portare a termine una vera e propria irruzione artica. Di fatto Giuliacci spiega che la prima botta arriverà tra il 7 e il 9 di gennaio con una drastica diminuzione delle temperature e il passaggio di una perturbazione. La seconda ondata arriverà qualche giorno dopo, tra il 12 e il 13 gennaio ma non sarà quella in grado di gelare il Paese.

Il vero rischio che corriamo, secondo le previsioni del colonnello Mario Giuliacci riguarda i giorni che vanno dal 17 di gennaio in poi: "Ci sarà una rottura degli argini con il vortice polare e l'aria gelida investirà l'Europa e soprattutto l'Italia, è in questo momento che vederemo la vera irruzione del freddo sul nostro Paese". Insomma le temperature miti, soprattutto al centrosud di questi giorni spariranno del tutto con un abbassamento della colonnina di mercurio fino a dieci gradi. Una vera e propria inversione di tendenza che potrebbe portare serie conseguenze sul nostro Paese soprattutto sul fronte del consumo di energia. Insomma, bisogna prepararsi a uno "schiaffo" polare che farà debuttare sul serio tutta la rigidità dell'inverno.