Meteo, Giuliacci: Italia travolta dal gelo, fenomeni estremi

Gelo e neve arriveranno prima del previsto. Come annuncia Mario Giuliacci sul suo sito "quell'inverno che ancora praticamente non si è visto, presto potrebbe piombare con prepotenza sull'Italia, portato da gelide correnti polari". Secondo le ultime previsioni la data quindi si avvicina. Questa settimana "le temperature in gran parte d'Italia rimarranno al di sopra della norma, con appena qualche timido e sporadico accenno di freddo. Quando arriverà allora la svolta?", si chiede il meteorologo. Le proiezioni "vedono un nucleo di aria gelida polare giungere sull'Italia nella giornata di lunedì 16, quando ci sarà un primo brusco abbassamento delle temperature al Nord e su parte del Centro".

Questo primo impulso "non riuscirà a sfondare con decisione e l'aria fredda rimarrà per lo più bloccata al Nord, ma ecco che già mercoledì 18 arriverà un secondo nucleo gelido che spingerà le correnti fredde lungo tutta la Penisola, portando il freddo invernale su tutto il Paese, con le temperature rimarranno basse anche nella seconda parte della settimana. Una situazione buona anche per la neve".

Per lunedì sono quindi previste "nevicate sulle zone alpine fino a quote collinari, anche se in generale si tratterà di un primo passaggio piuttosto veloce, senza grandi accumuli. Nevicate più importanti sono attese per martedì, quando è prevista neve abbondante e fino a quote molto basse sulle Alpi con possibili sconfinamenti sulle vicine pianure del Piemonte, mentre sull'Appennino Settentrionale e Centrale la neve farà fatica a spingersi sotto i 1000 metri. Altre nevicate, fino a quote collinari, sono attese poi nella giornata di mercoledì 18 in Sardegna e sull'Appennino Centrale. Nevicate nel complesso abbondanti soprattutto su Alpi, Appennino Tosco-Emiliano e rilievi abruzzesi, con accumuli anche oltre 50 centimetri". E attenzione, conclude Giuliacci, "perché altre sorprese potrebbero arrivare nei giorni successivi, quando nel versante adriatico non si possono escludere nevicate fin lungo le coste".