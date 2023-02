Meteo, Giuliacci e la profezia del gelo: "Ribaltone sull'Italia"

28 febbraio 2023 a

La fine di febbraio e l'inizio di marzo sono all'insegna del freddo, come si è già potuto vedere nei giorni scorsi. Un cambiamento forte rispetto alla seconda metà di febbraio, che invece è stata decisamente più calda, soleggiata e secca. Ecco perché quello che sta avvenendo ora, il ritorno dell'inverno, è un vero e proprio ribaltone. Questa, però, non può essere considerata un'anomalia, secondo Mario Giuliacci.

In diverse zone d'Italia, il freddo è stato così tanto che ci sono state addirittura delle nevicate fino quote bassissime, soprattutto in Piemonte, ma anche in Emilia Romagna e in alcune aree del Centro Italia. In ogni caso, come ha sottolineato il meteorologo, "stiamo parlando di una situazione del tutto usuale per questo periodo. Anzi, in altre occasioni ha fatto pure ben più freddo".

Giuliacci, poi, ha fatto degli esempi di altri anni in cui marzo è stato particolarmente freddo: "Il 2005, quando fece l'ondata di freddo più forte dell'intero Inverno. Oppure il 2010, esattamente come cinque anni prima. Infine, dopo l'onda gelida del 2018, nei primi quattro giorni marzolini di quell'anno nevicò in maniera piuttosto ingente su tutte le regioni del Nord e su parte del Centro Italia. Ma andando indietro nel tempo troviamo fasi meteo polari feroci come nel 1987 (Adriatiche sommerse di neve), oppure nel 1971, ma quelli erano veramente altri tempi…".