Meteo, Giuliacci: "Crisi pesante sull'Italia tra poche ore"

12 marzo 2023

Cambia radicalmente il quadro meteo sull'Italia. A rivelarlo è il colonnello Mario Giuliacci. Su meteogiuliacci.it, il colonnello usa parole molto chiare per definir eil ribaltone che dovrebbe iniziare proprio dal pomeriggio di oggi: "Questa calda parentesi subirà subito una pesante crisi domenica 12. Dagli ultimi aggiornamenti meteo nel pomeriggio domenicale si avvertirà un rapido calo termico, dovuto venti freschi dai quadranti settentrionali. Come sovente accade, dapprima al Nord e gran parte del Centro, specie il versante adriatico, poi al Meridione, benché meno coinvolto. Dopodiché ci aspettiamo una nuova parentesi sciroccale, calda e umida. Insomma, un'alternanza tipica del mese di marzo, anche se questi tepori esagerati, un tempo sconosciuti, sono vieppiù frequenti in epoca di global warming".

Parole chiare che di fatto indicano un vero e proprio cambio di rotta delle temperature che finora hanno regalato un marzo mite. Dunque a partire dalle prossime ore dovremo fare i conti con temperature rigide e precipitazioni in diverse aree del Paese. Sarà molto probabilmente l'ultimo scorcio di un inverno che di fatto nelle scorse settimane ha dato vita a interi cicli di gelo su alcune regioni con temperature vicine o sotto lo zero.