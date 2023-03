Meteo, Giuliacci: la proiezione che sconvolge l'Italia, in pochi giorni...

17 marzo 2023 a

a

a

Ci sono delle novità per quanto riguarda le previsioni del tempo a quindici giorni. Secondo quanto riporta Mario Giuliacci sul suo sito meteo, "purtroppo, arriverà un nuovo anticiclone piuttosto corposo che interesserà soprattutto le regioni centro-meridionali. In realtà, pure il Settentrione non riceverà piogge, ma siccome è agli estremi avrà anomalie termiche meno marcate rispetto al Sud. Come è facile aspettarsi, per questa ultima regione d'Italia le precipitazioni latiteranno a lungo". Prolungando dunque la siccità al Nord.

Video su questo argomento Clima impazzito, "conseguenze nefaste". Il monito di Mattarella

Insomma, prosegue il meteorologo, "dopo il freddo deciso e addirittura delle deboli gelate nelle zone riparate dal vento di questi giorni, le temperature torneranno a salire decisamente". "Esse potranno portarsi fin sopra le medie, soprattutto - come già detto - al Meridione e sulle Isole maggiori", sottolinea Giuliacci. Come accade in questi casi, "le temperature più alte risulteranno quelle lontane dal mare, ovvero in zone che non riescono a essere mitigate".

Boom del Partito anti-ecologista: qui viene giù l'Europa



Ma la vera novità è "nelle proiezioni meteo a lungo termine" dove "si vede un chiaro cambiamento. Potrebbe arrivare una massa d'aria umida e instabile proprio sulle regioni nord-occidentali. Alcuni modelli però non riescono a inquadrarla in maniera precisa, anche perché manca diverso tempo. Stiamo parlando di una proiezione a 7-10 giorni, con possibile sfociamento a 15", Insomma, conclude Giuliacci, l'unica certezza è che "sole e mitezza faranno da padroni. Nei prossimi aggiornamenti vi diremo con precisione quanto durerà questa nuova fase più asciutta". In attesa della pioggia.