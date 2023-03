Meteo, Giuliacci vuota il sacco: Italia stravolta in soli 10 giorni

25 marzo 2023 a

a

a

Sempre più cupo il tempo in Italia: da domani ci aspetta un drastico cambiamento del meteo, caratterizzato da un grande sbalzo dovuto alla forte ventilazione. Il maltempo dovrebbe iniziare tra il pomeriggio e la sera di domenica 26 marzo al Nord-Ovest, poi nella notte di lunedì 27 si estenderà al Nord-Est ed Emilia Romagna, mentre martedì 28 sarà la volta del Centro. Poco al Sud, nulla sulle Isole maggiori.

"Irruzione polare sull'Italia": Giuliacci, qualcosa di mai visto

Nonostante questo, però, mancheranno quasi del tutto le precipitazioni. Lo si legge sul sito di Mario Giuliacci: "Sicuramente ci sarà una brevissima fase di sollievo, ma sarà del tutto insufficiente e soprattutto l'intera prossima settimana non dovrebbe vedere pioggia consistente. Questa situazione comincia a diventare veramente molto preoccupante e non si sblocca molto nel lungo termine".

Meteo, weekend rovinato: ecco dove si scatena la tempesta

Le proiezioni a medio e lungo termine, infatti, parlano chiaro. Aprile dovrebbe iniziare con un periodo di variabilità, ma senza perturbazioni molto organizzate. In realtà, però, servirebbero delle lunghe fasi di pioggia piuttosto diffusa e omogenea per sopperire al deficit di questi mesi senza acqua. Il tutto ovviamente senza sfociare nell'estremo opposto, cioè in temporali violenti, grandinate e alluvioni. "Sappiamo però - si legge sul sito di Giuliacci - che la primavera è una stagione dove i fenomeni violenti possono verificarsi con una certa frequenza e le piogge estese e democratiche son via via più rare col passare delle settimane".