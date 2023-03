Meteo, weekend rovinato: ecco dove si scatena la tempesta

23 marzo 2023 a

Addio bel tempo, questo weekend alcune regioni saranno bagnate dalla pioggia, soprattutto al Nord. La giornata con più rovesci sarà quella di domenica 26 marzo, quando verranno coinvolte aree centro-orientali della Val Padana, oltre che la Sardegna e parte del Centro Italia. Non si tratterà però di precipitazioni consistenti, quelle che invece servirebbero per colmare il deficit di acqua soprattutto nelle regioni settentrionali, che stanno facendo i conti ormai da tempo con il problema della siccità.

Come si legge su 3BMeteo, inoltre, "l'ultima perturbazione sarà sospinta da aria fredda che determinerà un calo termico a partire dal Nord domenica sera ma soprattutto dall'inizio della settimana successiva, su tutta Italia". Si comincia venerdì 24 marzo, quando le piogge bagneranno soprattutto la Liguria centro-orientale e poi in serata anche l'alta Val Padana centro-orientale, in particolare la medio-alta Lombardia e il medio-alto Veneto, oltre che il Friuli Venezia Giulia. Qualche fiocco di neve cadrà sulle Alpi ma a quote alte, oltre i 2000 metri.

Sabato 25, invece, ci saranno gli ultimi episodi di instabilità tra Friuli e Veneto orientale, ma anche nella Toscana interna, con rovesci e qualche temporale. Giornata stabile sul resto d'Italia. Infine domenica 26 una nuova perturbazione si avvicinerà all'Italia. Questo porterà tempo nuvoloso al Nord con piogge sulle Alpi centro-orientali e rovesci in Liguria, ma anche in gran parte della Val Padana, dal Piemonte orientale verso est: coinvolte Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. In queste aree sono attesi rovesci, in alcuni casi accompagnati anche da grandinate. Le piogge arriveranno poi su alta Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Sardegna.