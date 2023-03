Meteo, terrore in diretta: si accascia e crolla a terra, immagini forti

20 marzo 2023 a

Attimi di panico in diretta durante le previsioni del tempo in tv. Un malore improvviso ha colpito la conduttrice della Cbs, nota emittente americana: la donna si è accasciata per finire con la fronte sul tavolo e poi per terra. Le immagini, piuttosto drammatiche, risalgono al 18 marzo: il malore ha colto la meteorologa Alissa Carlson Schwartz durante il bollettino-meteo delle 7 del mattino.

Dopo il malore che la ha fatta crollare anche dalla sedia, attimi di panico che la diretta, ovviamente, non ha potuto nascondere: i volti tirati e spaventati degli altri conduttori per ciò che stava accadendo.

Per fortuna, è stata la stessa Schwartz, poche ore dopo, a rassicurare tutti i telespettatori, scrivendo in un post su Facebook di essersi ripresa: "Grazie per i vostri messaggi e per le vostre telefonate, sto bene!", ha scritto Alissa.

E, incredibile ma vero, sui social la donna è stata presa di mira dal solito esercito dei no-vax, ovviamente ben nutrito anche negli Stati Uniti. Il tutto anche se la Schwartz non ha mai parlato di vaccino: insomma nessuno sa se davvero si sia immunizzata al Covid.

Il sito Tmz, successivamente, ha ricordato come la meteorologa non sia purtroppo nuova ad episodi simili: in passato, nel 2014, aveva avuto un primo malore in diretta e anche nel 2018 aveva confessato di avere dei piccoli problemi cardiaci, che potrebbero essere dietro a questi scompensi. Circostanze ovviamente ignorate dai no-vax, circostanze che rendono i loro attacchi e le loro insinuazioni ancor più becere e inaccettabili.