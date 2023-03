Meteo impazzito, grandine e pioggia: Italia in tilt

27 marzo 2023 a

Caos a Roma: il maltempo si è abbattuto sulla Capitale, in particolare nella zona sud. Vento e grandine hanno sorpreso i cittadini questa mattina, creando disagi soprattutto al traffico, parecchio intenso soprattutto nelle prime ore della giornata, tra chi deve andare al lavoro e chi invece a scuola. Gli automobilisti sono andati letteralmente in tilt.

La pioggia e il maltempo, comunque, non erano inattesi: erano giorni che se ne parlava e le previsioni meteo lo avevano preannunciato. L'acqua, scesa verso le 7.45, ha bloccato il traffico in gran parte della città, dalle periferie al centro. E in pochi ovviamente hanno scelto di muoversi in scooter o in moto. Stando alle previsioni, comunque, ci sarà brutto tempo per tutta la giornata. Dopo l'accenno di primavera che si era avuto nei giorni scorsi, il maltempo è tornato ad abbattersi sull'Italia. Nelle prossime ore sono previste piogge e un abbassamento generale delle temperature in tutto il territorio.

Intanto su Twitter non mancano le segnalazioni dei cittadini colpiti dal maltempo. Diversi utenti, per esempio, hanno scattato qualche foto alle strade, mostrando quanto siano in cattive condizioni. "Una leggerissima grandinata", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Tutto molto bene a Roma".