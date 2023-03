Papa Francesco, mani gonfie e affaticamento: il dettaglio prima del ricovero

30 marzo 2023 a

In un primo momento si è parlato solo di controlli prgrammati. Poi nel pomeriggio di ieri la verità su Papa Francesco è venuta a galla. Il malore in Santa Marta, la sua residenza a Roma, poi la corsa in ospedale al Gemelli e gli uomini della sicurezza allertati per trascorrere la notte nel nosocomio, alla fine la conferma: il ricovero. A quanto pare, secondo quanto riportano i medici che lo stanno seguendo, si tratterebbe di una infezione respiratoria.

Una patologia che va seguita molto da vicino. Il Papa a quanto pare avrebbe accusato un fortissimo dolore al petto, un "senso di oppressione", che ha immediatamente messo in allarme il personale che gli sta vicino.Secondo le indiscrezioni che sono arrivate nella serata di ieri dall'ospedale la diagnosi definitiva è quella di una polmonite. E proprio durante l'udienza generale qualcuno aveva notato il volto serio di Francesco, l'aria affaticata e le mani un po' gonfie. Tutti segnali che da lì a poco avrebbero trovato conferma nel malore che ha costretto il Papa al ricovero. Tutti gli impegni sono stati cancellati.Al momento dal Vaticano arrivano rassicurazioni "nulla di preoccupante". Ma di fatto il Pontefice dovrà restare ricoverato e monitorato per qualche giorno. In giornata dovrebbero arrivare nuovi dettagli sul suo stato di salute.