Meteo, weekend stravolto: in Italia freddo e pioggia, ecco dove colpiscono

Pasqua e Pasquetta si avvicinano. E con loro il freddo. Il weekend delle Palme inizierà con un'irruzione artica che attraverserà tutta Italia. Già da sabato 1 aprile lo Stivale può dimenticarsi il sole. Se al Nord la giornata sarà in larga parte soleggiata, lo stesso non si può dire del Centro e del Sud. 3BMeteo prevede addensamenti sulle Alpi di confine, specie franco-svizzere, con spruzzate di neve oltre i 1200m. Mentre al Centro gli annuvolamenti e la variabilità colpiranno le zone interne tirreniche e le aree interne adriatiche. Non si esclude neppure qualche leggero piovasco.

Al Sud, invece, il sole sarà offuscato da velature e strati alti, maggiori annuvolamenti sul settore tirrenico peninsulare, nel corso del pomeriggio qualche rovescio in sconfinamento dall'Appennino all'alta Puglia, localmente temporalesco. In serata nubi in ispessimento sulle isole maggiori con qualche pioggia sulla Sardegna occidentale. Le condizioni climatiche non subiranno grandi scossoni domenica: addensamenti compatti, con rovesci e temporali al Nord. Specialmente in Lombardia. La sera neve in abbassamento sull'Appennino Emiliano fin verso i 1300m.

Anche il Centro subirà le conseguenze dell'instabilità con piogge e rovesci in estensione dal versante tirrenico a quello adriatico e con neve in Appennino dai 1600/1800m. Non da meno il Sud. Anche qui si assisterà a nuvole e piogge già in mattinata sul settore meridionale tirrenico peninsulare, poi anche su Sicilia, Lucania e medio-alta Puglia. Un maltempo, quello che rovinerà il weekend, che porterà con sé temperature anocra in leggero calo.