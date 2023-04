Meteo, anello di fuoco sui cieli italiani: foto sconvolgente

05 aprile 2023 a

Uno strano avvistamento nei cieli italiani: il fenomeno, misterioso e bellissimo allo stesso tempo, è stato catturato da un fotografo italiano, Valter Binotto, in Veneto. Nella foto si vede un anello rosso fuoco che squarcia il cielo dopo un temporale. Si tratta di un raro fenomeno atmosferico, il cui nome è Elves, che Binotto è riuscito a immortalare grazie a una videocamera ad alta sensibilità, posizionata a Possagno, in provincia di Treviso, come racconta il Corriere del Veneto.

Si tratta di uno scatto importante visto che la prima immagine di un Elves fu registrata dallo Space Shuttle Sts-41 nel 1990. Il fenomeno, in realtà, si sarebbe manifestato ad Ancona, ma si sarebbe esteso per 360 chilometri di diametro e circa 100 chilometri di distanza dal suolo terrestre. Per questo motivo era visibile anche nel luogo dove si trovava Binotto, a circa 285 chilometri in linea d'aria.

Ma cosa sono gli Elves di preciso? Si tratta - come riporta Leggo - di "bagliori a forma di anello che prendono forma nella ionosfera, generati da brevi lampi di raggi gamma durante i temporali, che brillano per circa un millisecondo e si espandono per 400 chilometri di diametro". La prima volta che vennero immortalati dallo Space Shuttle nel 1990, gli Elves non erano noti. Proprio in quel momento, infatti, gli scienziati hanno iniziato a studiare il fenomeno.