A1, terrore e panico: un cavallo trotta contromano, ecco il video

Attimi di vero panico sulla superstrada Firenze-Siena. E immagini davvero sconvolgenti. Il tutto avviene nel pomeriggio di venerdì 14 aprile, quando gli automobilisti si sono imbattuti in un cavallo contromano. Il quadrupede trotterellava sull'asfalto, generando panico e paura tra chi guidava l'auto.

L'episodio è avvenuto alle 10 del mattino sull'Autopalio, il raccordo autostradale Firenze-Siena, la diramazione dell'A1 in Toscana, all'altezza dello svincolo di Monteriggioni. La scena è stata ripresa dalla telecamera installata sul cruscotto di un auto che era di passaggio proprio in quel momento, immagini poi condivise dal proprietario della vettura. E il video è subito diventato virale.

Molte auto sono state costrette a frenare all'improvviso, o a cambiare corsia di marcia per evitare lo schianto contro il cavallo, che appariva terrorizzato, procedendo vicino al guardrail che separa le due carreggiate. Molte segnalazioni alle forze dell'ordine, intervenute immediatamente. Ma per fortuna l'animale poco dopo ha scavalcato le barriere di protezione per risalire su un campo, dove è poi stato ritrovato. Il cavallo non ha riportato ferite ed è poi stato riconsegnato al proprietario: era fuggito da un terreno recintato in zona Castellina Scalo e il proprietario non se ne era neppure accorto.