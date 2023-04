Multa la sua auto? Braccio mozzato: orrore puro a Fermo

22 aprile 2023 a

Sconvolgente a Fermo, dove è apparso un braccio mozzato con tanto di sangue. Un accessorio di gomma appoggiato sopra il cofano di un'auto, parcheggiata nei pressi del Liceo classico, a due passi da Piazza del popolo. L'arto è stato accompagnato da un messaggio: "Questo è il vigile che ha provato a multare i residenti". Il riferimento è al malcontento per la gestione dei parcheggi dentro le mura cittadine. Una trovata che ha strappato un sorriso a tanti, ma non al sindaco. "Lo ritengo un fatto grave – sbotta Paolo Calcinaro – di questi tempi nessun gesto del genere può essere archiviato con leggerezza, ogni incitamento alla violenza va condannato senza esitazione. Sicuramente l’autore sarà denunciato. Abbiamo elementi abbastanza concreti che ci fanno pensare di trovare rapidamente chi ha lasciato quel braccio mozzato con la scritta".

Dietro la provocazione ci sarebbe la suddivisione in zone numerate. Il permesso per residenti di posteggiare costa 7 euro l’anno, eppure in alcune zone gli spazi sono molto ridotti e costringono gli automobilisti a "sconfinare" fuori dalla propria zona di residenza, rischiando la multa. Non ci sta di fronte alle accuse il primo cittadino.

Per Calcinaro "non avverto su questo problema un malcontento così diffuso. In realtà c’è un solo cittadino che mi martella continuamente sull’argomento. Questo non significa che non si possa ragionare per individuare soluzioni migliori, ma non avverto questa forte criticità tra la popolazione. In ogni caso, le minacce restano ingiustificabili".