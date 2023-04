Venezia, completamente nuda in centro storico: la foto le costa carissima

28 aprile 2023 a

Il centro storico di Venezia si è fermato per qualche minuto. Tutta colpa di una modella che, sabato scorso, ha posato per un nudo artistico. La giovane è stata immortalata completamente senza vestiti e appesa su un monumento di palazzo Reale a San Marco. E proprio questi due aspetti sono costati cari, carissimi, alla modella. Per lei è arrivato un ordine di allontanamento dalla città, ovvero il Daspo urbano: provvedimento alla mano, gli agenti dalla polizia locale lagunare l'hanno invitata a lasciare Venezia. Il tutto con un verbale e una multa di 750 euro.

Sembra, almeno al momento, immune da qualsiasi provvedimenti il fotografo. Secondo Dagospia, che ha diffuso la foto incriminata, la polizia locale starebbe pensando a un'eventuale concorso in violazione amministrativa. D'altronde il fotografo francese, che ha sorvolato sulle dure linee del Comune, l'avrebbe fotografata sull'altana di un'abitazione, in riva e sulla statua di palazzo Reale.

Intanto, a detta de La Nuova Venezia, ci sarebbero anche altri fotografi coinvolti ma non ancora identificati dalla polizia. Un rischio del mestiere, verrebbe da dire, visto che non è la prima volta che modelle in déshabillé vengono fermate e multate a Venezia.