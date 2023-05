Meteo, Mario Giuliacci: la svolta del giovedì, perché cambia tutto

02 maggio 2023 a

È ancora troppo presto per mettere via gli ombrelli. L'Italia assisterà ad altri due giorni di pioggia. Specialmente al Centro e al Sud. Si tratta della conseguenza di un centro di bassa pressione, un vortice depressionario, che indugerà sul nostro Paese, muovendosi lentamente verso sud. Stando alle previsioni di Mario Giuliacci la giornata di martedì 2 maggio vedrà qualche raggio di sole solo a Nordovest, mentre la pioggia travolgerà la maggior parte delle Regioni.

Pioverà infatti in tutto il Nordest, sulle regioni centrali adriatiche (ma con occasionali sconfinamenti anche sul versante tirrenico del Centro) e su tutto il Sud e le Isole. Precipitazioni insistenti sulle regioni meridionali, dove si assisterà a diversi temporali che, specie in Basilicata, Calabria e Sicilia Ionica, potranno essere accompagnati da veri e propri nubifragi o grandinate.

Non è da meno mercoledì. Il 3 vedrà il maltempo in graduale e lento allontanamento verso la Grecia, il centro di bassa pressione sarà ancora capace di spingere nuvole e piogge su gran parte del Centro e del Sud, mentre andrà meglio al Nord, dove tornerà quasi dappertutto il sole. Solo giovedì le cose potrebbero prendere un'altra piega. L'instabilità residua colpirà il Sud, con gli ultimi acquazzoni pomeridiani sulle zone appenniniche, ma dal weekend non mancherà il bel tempo.

