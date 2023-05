Madonna di Trevignano, la veggente: "Ecco l'ultimo messaggio della Vergine"

04 maggio 2023 a

Gisella Cardia torna a parlare e lo fa dopo la nuova (presunta) apparizione della Madonna di Trevignano. La veggente avrebbe letto un messaggio della Vergine: "La Madonna dice "figli miei sono madre di misericordia, non abbiate paura perché sono sempre accanto a voi. Pregate affinché possa aprire i vostri cuori e alimentarci dell’amore di Dio; affinché la misericordia copra il mondo e l’umanità che sta andando verso la distruzione. La purificazione sarà dura ma necessaria”.

Sarebbe questo il messaggio di Maria letto ai fedeli riunitisi a Trevignano. "La guerra è vicina e noi stiamo pensando a una donna che fa pregare, il demonio si è davvero scatenato ma la fede è più forte". Poi però sarebbe arrivata anche una critica da parte della veggente ai fedeli, colpevoli a suo dire di averla un po' abbandonata. L'indagine su i presunti miracoli e i giri di soldi donati alla fondazione hanno creato non pochi problemi alla Cardia che si è sfogata: "In questi due mesi e mezzo mi è stato detto di tutto", attacca. Poi tira il freno: "Il mio maestro, il nostro maestro – aggiunge – mi ha insegnato ad amare anche i nostri nemici. E per questo ho detto e chiesto alla Madonna benedizioni per i miei detrattori: per i giornalisti, per quelli che sono immischiati in un mondo dove non c’è più Dio", avrebbe detto in preda a un delirio mistico. Insomma i dubbi sulla Cardia restano e di certo le indagini andranno avanti. Ma a quanto pare alcuni fedeli restano lì a Trevignano nell'attesa della prossima apparizione.