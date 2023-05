Udinese-Napoli, tentato omicidio in campo: cosa non si era visto, immagini forti

05 maggio 2023 a

La grande festa, certo: il terzo scudetto vinto dal Napoli di Luciano Spalletti. Ma a Udine, subito dopo il fischio finale, si è scatenato l'inferno. I tifosi del Napoli infatti hanno invaso il campo, così come quelli dell'Udinese, e dopo il pari per 1-1 che è valso lo scudetto ai partenopei è successo davvero di tutto.

Attimi di panico, con Luciano Spalletti e i giocatori del Napoli in fuga per direttissima negli spogliatoi. Ma, soprattutto, in campo è esplosa la violenza, brutale, che solo con fatica le forze dell'ordine e gli addetti alla sicurezza sono riusciti a contenere. Botte, pugni, calci: una gazzarra indegna a cui la polizia è stata costretta a rimediare a suon di manganellate.

Video su questo argomento Il momento del fischio finale al Rione Sanità: è caos totale

Come si può vedere in questo video, alcune scene sono agghiaccianti: pugni in faccia sferrati con una violenza brutale. E ancora, tifosi sdraiati a terra e riempiti di calci. Poi c'è chi dopo aver atterrato il tifoso avversario gli monta sopra, si sfila la cintura per iniziare a frustarlo con tutta la violenza che aveva in corpo. Insomma, le immagini che non avremmo mai voluto vedere.