Meteo-Giuliacci, "non si vede la fine": incubo per l'Italia, le previsioni

La pioggia sembrava sparita. E invece. E invece è arrivato maggio, piovoso come non lo si vedeva da anni. Un mese che, secondo l'ultimo bollettino meteo di Mario Giuliacci, continuerà a sfornare grandi sorprese. Il periodo infatti è profondamente anomalo.

Giuliacci ricorda come l'Italia sia colpita da una lunghissima fase di maltempo, che colpisce l'Italia ormai da una settimana quasi senza stop. E l'esperto aggiunge: "E il fatto è che nelle tendenze meteo a medio termine non si vede una fase stabile. Continueremo pertanto ad avere pioggia e temporali con grande frequenza, anche se non mancheranno ovviamente ampi spazi soleggiati, visto che siamo in Primavera e non in Autunno", ricorda il colonnello.

Dunque il clima, a causa della pioggia, è destinato a restare molto fresco. Ma non solo: "Non si intravede una fase meteo calda e stabile nemmeno nel lungo termine", aggiunge Giuliacci. "In altre parole il caldo estivo può davvero aspettare e sembra proprio che non arrivi né prima dell'inizio dell'estate meteorologica che è convenzionalmente fissata per il primo giugno", conclude. Insomma, brutto tempo ancora a lungo.