Matteo Bassetti scatenato: "Si sciacqui la bocca", chi massacra

21 maggio 2023 a

a

a

Matteo Bassetti non le manda a dire e mette nel mirino la professoressa Antonella Viola che lo ha attaccato seppur indirettamente. La Viola ha infatti parlato di gesto "criminale" da parte di chi consiglia di bere un paio di bicchieri di vino al giorno. Al centro delle sue parole c'è un riferimento neppure tanto velato alla polemica che va avanti da settimane proprio con il professor Bassetti. E così sui social è arrivata la dura risposta: "Dopo aver fatto un selfie con un bicchiere di vino rosso, la divulgatrice scientifica (così si definisce su Wikipedia) ha detto che devo tornare a studiare. Oggi lo rifaccio non perché voglio invogliare alcuno a bere alcolici non responsabilmente, conoscendo bene i danni, anche cancerogeni, che può causare l’etanolo.

Lo rifaccio perché il vino, e non altri alcolici, ha anche un’azione, dimostrata scientificamente, antiossidante e antinvecchiamento oltre che fibrinolitica e antitrombotica. Inoltre il vino è parte integrante della nostra tradizione e della nostra cultura. L’invito è quindi quello di evitare abusi bevendo vino saltuariamente e responsabilmente". Poi rincara la dose: "La biologa tuttologa che gioca a fare la nutrizionista (senza averne la minima competenza) demonizzando il vino tout court, studia e dice solo quello che le interessa per vendere libri e ospitate TV. Prima di parlare del mio curriculum, dei miei studi e delle mie competenze si sciacqui la bocca (magari con un buon amarone) e torni sui libri. E ci stia almeno tanto quanto dall’estetista e dal trucco/parrucco". Insomma lo scontro non è finito.