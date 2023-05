Meteo, bomba-Giuliacci: Italia travolta da freddo e piogge in poche ore

24 maggio 2023 a

a

a

Addio caldo e bel tempo: a breve l'Italia dovrà fare i conti con maltempo e temporali. Tra oggi, mercoledì 24 maggio, e giovedì 25 sono attesi rovesci e calo termico. Salvo poi tornare a un clima mite nella giornata di venerdì 26 maggio. Il maltempo che ci attende è - come si legge sul sito di Mario Giuliacci - l'effetto "di un flusso freddo in quota proveniente dal Nord Europa che provocherà temporali soprattutto nel Centro-Nord".

Le regioni maggiormente colpite dal maltempo saranno il Piemonte, la Lombardia e l’Emilia, dove ci saranno temporali intensi. I fenomeni, poi, si estenderanno lungo la dorsale appenninica e riguarderanno anche le zone interne della Sardegna. "Il Nord-Ovest sarà la zona principalmente coinvolta in questa passata temporalesca dove si verificheranno rovesci sia sui rilievi che in pianura - si legge ancora sul sito di Giuliacci -. Stessa situazione anche per il tratto appenninico del Centro Italia senza escludere la possibilità che i fenomeni possano raggiungere zone più pianeggianti e le coste del Mar Tirreno".

Nelle zone coinvolte, ai temporali si accompagnerà un deciso calo termico con temperature al di sotto della media del periodo. Poi, però, ci sarà un netto miglioramento venerdì 26 maggio, con residui temporali solo nelle zone alpine e prealpine nelle regioni del Nord-Est e nell’Appennino meridionale.