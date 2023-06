Meteo, Giuliacci: "Goccia fredda retrograda", quando l'Italia entra nell'incubo

07 giugno 2023 a

Il meteo subirà un vero e proprio cambio di fronte nei prossimi giorni. Una vera e propria inversione a U che potrebbe portare con largo anticipo il caldo africano sul nostro Paese. A rivelarlo è il colonnello Mario Giuliacci che sul suo sito meteogiuliacci.it non nasconde gli scenari roventi che ci attendono: " Quest'anno la stagione estiva (un po' inaspettatamente) è iniziata così e potrebbe davvero continuare su questi binari. Per adesso, ci sarà una pausa più calda tra Venerdì 9 e Domenica 11 Giugno, con più sole e temperature anche oltre i 30 gradi qua e là. Ma siamo piuttosto sicuri che non durerà…".

Poi però il caldo che dovrebbe sovrastare l'Italia in questo weekend potrebbe lasciare il passo al freddo e a un calo drastico delle temperature: "Le proiezioni meteo a 10 giorni, se confermate, vedrebbero una goccia fredda retrograda, con moto da est verso ovest, che potrebbe colpire l'Italia. Se tutto fosse confermato, si avrebbe un marcato calo delle temperature, piogge e temporali e la neve addirittura a quote sui 2000 metri (ordine di grandezza!) sulle Alpi. Sarebbe un ritorno alla primavera".

Insomma l'estate potrebbe trovare una finestra consistente nel prossimo weekend, subito dopo ci toccherà ancora qualche giorno di anomalia sul fronte dei rovesci e delle temperature. Ma molto probabilmente entro la fine del mese il caldo africano dovrebbe entrare stabilmente sul nostro Paese.