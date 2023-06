Matrimonio, porcheria al buffet: "Non mangiatelo", cosa servono gli sposi

08 giugno 2023 a

Brutta, anzi, bruttissima sorpresa al buffet di matrimonio. A raccontarla è una donna che usa il social Reddit per sfogarsi. La signora in questione è la sorella dell'attuale sposa e denuncia di aver trovato del cibo avanzato dal suo banchetto di nozze in quello della sorella. Tutto vero. "Quando hanno aperto il buffet, ho notato qualcosa di strano. Il cibo sembrava stranamente 'familiare'. O meglio, identico a quello del mio matrimonio, solo più secco e triste".

La sorella della sposa spiega di essersi sposata a sua volta otto mesi prima, con circa 200 invitati. Immaginando che potesse avanzare del cibo, aveva dato disposizioni di consegnarlo alla mensa dei poveri per la quale a volte fa volontariato. E invece la madre si è messa in mezzo e a sua insaputa ha tenuto gran parte degli avanzi per sé. Una scoperta fatta solo al matrimonio della sorella. A quel punto la donna ha chiesto spiegazioni alla madre, che su delega della sorella si era occupata dei preparativi per le nozze.

"Mi ha serenamente detto di aver 'risparmiato una fortuna' scongelando il cibo del mio matrimonio per servirlo ora agli ospiti. Sono inorridita e ho subito espresso le mie preoccupazioni per la sicurezza. Si è arrabbiata e ha detto che mi stavo comportando come una snob e che avrei dovuto essere felice che il cibo non fosse andato sprecato". E ancora: "Non volevo fare una scenata - continua - ma ero preoccupata che le persone potessero sentirsi male, quindi sono andata a dirlo a mia sorella. Era terribilmente imbarazzata. Mi ha detto di non mangiare il cibo e mi ha ringraziato per l'avvertimento". Eppure la sua scelta non è stata esente da critiche: "Dicono che nessuno lo avrebbe scoperto se non lo avessi detto io». «Non so se ho fatto qualcosa di sbagliato, vorrei sapere se devo scusarmi". Ma gli utenti del web non perdonano... la madre delle spose.