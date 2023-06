Papa Francesco, "cosa mi ha detto dopo l'operazione": parla il chirurgo

07 giugno 2023 a

"Il Santo Padre, che è già sveglio, ha già scherzato e già mi ha preso in giro": a dirlo il suo chirurgo Sergio Alfieri, che nelle scorse ore ha operato il Pontefice al Policlinico Gemelli. Già nel 2021 aveva avuto come paziente il Santo Padre, affetto da diverticolite al colon. All'epoca l’intervento avrebbe dovuto essere eseguito in laparoscopia, cioè senza effettuare tagli, ma poi un imprevisto costrinse i medici a cambiare strategia e a procedere in modo tradizionale.

"Non sono state trovate altre patologie", ha poi aggiunto il chirurgo addominale, come riportato dal Corriere della Sera. Alfieri proviene dalla scuola di Giovanni Maria Doglietto, che a sua volta ha fatto parte della squadra chirurgica che ha operato tre volte Giovanni Paolo II. La decisione di procedere al secondo intervento potrebbe essere stata presa già dopo il ricovero di Papa Francesco al Gemelli per una bronchite nelle settimane scorse. Dopo questa nuova operazione, il Papa sarà costretto a una convalescenza di almeno una settimana, a seconda delle sue condizioni di salute. Per la guarigione, invece, serviranno due mesi.