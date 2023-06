Meteo, Mario Giuliacci: "Cosa accadrà il 21 giugno", ribaltone in Italia

17 giugno 2023 a

a

a

Che weekend ci aspetta ce lo dice ancora una volta il team di Mario Giuliacci. Per sabato e domenica, rispettivamente 17 e 18 giugno, non si prevedono grandi cambiamenti. O meglio, il bel tempo prevarrà su tutta Italia. In particolare la giornata di sabato sarà soleggiata da Nord a Sud. Solo qualche temporale è previsto sulle Alpi nel pomeriggio. Ma i valori termici subiranno un piccolo aumento. Soprattutto nel Meridione.

Meteo, Giuliacci: arriva "goccia fredda", quando scatta l'inferno sull'Italia

Stesso discorso per la giornata di domenica, quando i cieli saranno sereni e finalmente arriverà il caldo tipicamente estivo. Sarà comunque possibile avere qualche fenomeno nelle ore più calde e presso i rilievi del Nord-Ovest o sull’arco appenninico. Quanto basta a far pensare ai meteorologi che ci troviamo di fronte a "una svolta stagionale". Ed era anche ora. Il 21 giugno è il solstizio d’estate e con questo arriverà la vera prima ondata di caldo rovente.

"Arriva l'anticiclone africano": Giuliacci, quanto l'Italia sarà bollente

Insomma, potremo dire ufficialmente addio alla forte instabilità e all'assenza totale di un’alta pressione in grado di tranquillizzare il quadro meteorologico che hanno caratterizzato la prima metà di giugno e tutto maggio: dal caldo Deserto del Sahara si sta muovendo l’anticiclone africano.