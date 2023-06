Meteo, la sentenza di Mario Giuliacci: venerdì 5 regioni travolte dai temporali

27 giugno 2023 a

Il caldo intenso di questi giorni potrebbe presto lasciare spazio a una forte perturbazione che porterà con sé temporali e anche un po' di fresco. L'Anticiclone della Azzorre presente sul nostro Paese, però, favorirà almeno fino a giovedì condizioni meteo estive ma senza eccessi, con tempo nuvoloso e rovesci in qualche caso. I giorni a cavallo tra il mese di giugno e il mese di luglio dovrebbero, poi, riservare qualche sorpresa.

Tornando all'inizio della settimana, invece, "scrosci di pioggia e temporali nelle prossime ore coinvolgeranno più che altro il Triveneto - spiega Mario Giuliacci sul suo sito - mentre tra martedì e giovedì si concentreranno soprattutto su Alpi e Appennino". Le temperature, invece, dovrebbero essere nella media del periodo: le massime faranno registrare valori in generale compresi fra 28 e 33 gradi, con qualche punta di 34-35 gradi.

Poi arriverà una piovosa perturbazione atlantica. La vera svolta, con un temporaneo stop al tempo estivo, almeno in alcune regioni d'Italia, arriverà venerdì: sono attesi cielo nuvoloso, piogge e temporali, soprattutto al Nord, ma anche in Toscana, Umbria e Lazio. Ad accompagnare questo peggioramento del tempo anche un temporaneo calo delle temperature. Sabato 1 luglio, poi, le piogge bagneranno in particolare il Nordest e il medio versante adriatico, mentre domenica 2 tornerà il sole quasi ovunque.