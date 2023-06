Roma, cadavere di una minorenne in un carrello del super: oltre l'orrore

28 giugno 2023 a

Orrore a Roma: il cadavere di una ragazza minorenne, che ad un primo esame sembra essere giovanissima, è stato ritrovato intorno alle 16 in un carrello di un supermercato abbandonato al fianco di un cassonetto. Il ritrovamento è avvenuto in via Stefano Borgia, a Primavalle. La ragazza uccisa sarebbe romana.

Gli inquirenti stanno vagliando la posizione di un ragazzo, di 16 anni, che sarebbe il principale sospettato. Secondo quanto si apprende, sul corpo che era stato chiuso in un sacco nero, sono state trovate le ferite di molte coltellate. L'allarme è arrivato dall'inquilino di un condominio che aveva visto il ragazzo lasciare il palazzo con un carrello dal quale copioso grondava il sangue. Lo stesso carrello poi ritrovato al fianco del cassonetto dei rifiuti.