Meteo, Mario Giuliacci: Italia senza tregua, cosa ci travolge dopo la tempesta

Se per questo fine settimana sono previsti piogge e temporali e temperature più fresche, per l'inizio della prossima ritornerà l'anticiclone africano, e con esso anche il sole e il caldo, "più intenso di prima". Secondo quanto riporta Mario Giuliacci sul suo sito di previsioni del tempo, "tra venerdì 30 giugno e sabato primo luglio", ci sarà, "un'intensa fase temporalesca" che interesserà il Centro-Nord". Ma attenzione, avverte il meteorologo, perché si tratta di una "passata piuttosto veloce, perché non è altro che una debole saccatura in quota. Stante l'aria calda e umida preesistente, è però sufficiente per lo sviluppo di temporali di una certa intensità, con fenomeni localmente intensi e disagi".

In questi tre giorni, prosegue Mario Giuliacci, "sicuramente le temperature calano in maniera molto marcata, portandosi ben al di sotto delle medie laddove nubi e piogge insistono per l'intera durata del giorno". Quindi il colonnello riporta le previsioni meteorologiche a medio termine che "sentenziano quanto segue". La settimana prossima "il caldo non sarà in una prima fase molto intenso, in quanto rimarremo allineati alle medie del periodo. Ma in una seconda fase, purtroppo, l'anticiclone africano potrebbe coinvolgerci ancora, con un target ben preciso. Sarebbe realistica una fase calda piuttosto marcata. Allo stato attuale, ne farebbe le spese buona parte del Centro-Sud, mentre il Settentrione rimarrebbe ai margini, anche se con temperature un po' sopra la media", conclude il meteorologo.