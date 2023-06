Meteo, Giuliacci: crollo delle temperature, poi il giorno dell'inferno sull'Italia

30 giugno 2023 a

a

a

Il meteo subirà un'inversione di tendenza repentina nei prossimi giorni. In queste ore su diverse zone del Paese bisogna fare i conti con nuove condizioni di instabilità che prevedono rapidi temporali e un abbassamento delle temperature. Ma di fatto nei prossimi giorni, come riporta il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it , queste perturbazioni potrebbero lasciare il campo a un'ondata infernale di caldo africano: "Tra venerdì 30 giugno e sabato 1° Luglio un'intensa fase temporalesca coinvolge il Centro-Nord.

Rammentiamo subito che è una passata piuttosto veloce, perché non è altro che una debole saccatura in quota. Stante l'aria calda e umida preesistente, è però sufficiente per lo sviluppo di temporali di una certa intensità, con fenomeni localmente intensi e disagi. Sicuramente le temperature calano in maniera molto marcata, portandosi ben al di sotto delle medie laddove nubi e piogge insistono per l'intera durata del giorno", spiega Giuliacci.

Venerdì 5 regioni travolte dai temporali: meteo, la sentenza di Mario Giuliacci

Poi l'arrivo del caldo intenso: "Nella settimana entrante il caldo non sarà in una prima fase molto intenso, in quanto rimarremo allineati alle medie del periodo. Ma in una seconda fase, purtroppo, l'anticiclone africano potrebbe coinvolgerci ancora, con un target ben preciso. Sarebbe realistica una fase calda piuttosto marcata. Allo stato attuale, ne farebbe le spese buona parte del Centro-Sud, mentre il Settentrione rimarrebbe ai margini, anche se con temperature un po' sopra la media". Di certo bisognerà attendere qualche giorno per avere un quadro più chiaro della situazione e soprattutto per avere un riscontro sull'aumento consistente delle temperature.