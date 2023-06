Meteo, Giuliacci: estate finita, quando l'Italia sarà travolta dalla grandine

28 giugno 2023 a





Estate in pausa. "L’ondata di caldo africana verrà interrotta nei prossimi giorni da forti temporali e grandine che colpiranno alcune zone della nostra penisola", avverte Mario Giuliacci sul suo sito di previsione meteorologiche. "Veniamo da giornate caratterizzate da temperature decisamente elevate che hanno raggiunto picchi di 42 gradi in Sardegna e 35 su molte altre regioni", prosegue l'esperto. E attenzione, perché "quando il caldo è così elevato, perché proveniente direttamente dal deserto del Sahara, si mette in gioco tanta energia e se si arriva a un contrasto termico con correnti più fresche, si possono scatenare fenomeni davvero violenti".

"In questo caso specifico, avremo correnti di aria fresca ed instabile spinte dalla vasta area depressionaria localizzata sul Nord Atlantico che scendono verso l’Italia, trovano umidità e caldo negli strati più bassi dell’atmosfera e danno luogo a moti convettivi (aria cala che sale) che fanno nascere temporali violenti. È concreto il rischio di grandinate e di trombe d’aria", aggiunge Giuliacci.

In particolare, venerdì 30 giugno "non si escludono quindi violenti fenomeni, quest’ultimi sempre più frequentemente colpiscono il nostro Paese. Nello specifico le regioni più a rischio saranno Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana e Lazio. Qui avremo forti precipitazioni accompagnate da venti forti e localmente anche da grandinate".