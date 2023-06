Meteo, nubifragi e fenomeni estremi: weekend da incubo, le zone colpite

29 giugno 2023 a

Non c'è pace per l'Italia. Con l'arrivo di luglio torna anche il maltempo. Il primo weekend del mese, infatti, sarà in parte disturbato dal transito di una saccatura con annesso vortice di bassa pressione. A certificarlo 3BMeteo che si sofferma sulle giornate di sabato e domenica. Addirittura il primo luglio assisteremo a temporali localmente intensi mentre il giorno successivo, con il minimo che evolverà sull'area balcanica, "avremo una progressiva rimonta dell'alta pressione delle Azzorre con una instabilità più isolata e prevalentemente diurna".

Risultato: sabato forti temporali, nubifragi e grandine mentre domenica andrà meglio. Non da meno l'inizio della prossima settimana, quella che va dal 3 al 5 luglio. Per quei giorni si prevede un altro passaggio di forti temporali. Ma ecco nel dettaglio le previsioni del weekend. Sabato - si legge - tempo instabile fin dal mattino sul medio alto Adriatico, il Lazio, la Campania e la Puglia settentrionale con rovesci e temporali, localmente intensi. Maggiori aperture sul resto della Penisola.

Nel pomeriggio ancora forti temporali sul medio Adriatico, Toscana interna, Lazio e parte della Campania. Temporali anche sulle Prealpi e le pedemontane trivenete e lombarde, localmente fino alle pianure adiacenti. Le temperature caleranno con il maltempo che andrà a migliorare solo in serata. Nubi invece dal Nord al Sud per domenica, quando si assisterà a qualche rovescio tra Molise e Puglia. Nelle ore centrali temporali su Alpi/Prealpi e Appennino centro meridionale con qualche sforamento al Nord fino in pianura. Non esclusi fenomeni anche forti. In serata generale attenuazione di nubi e fenomeni.