Meteo, Giuliacci: attenzione a venerdì, grande ribaltone sull'Italia

04 luglio 2023 a

a

a

Il meteo di questa settimana sarà particolarmente instabile. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, sul nostro Paese arriveranno brevi perturbazioni che dovrebbero far calare in modo drastico le temperature fino a giovedì. Dopo questa fase arriverà il caldo torrido che aprirà una finestra di afa sull'Italia. E a fare il quadro esatto di quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it spiega bene tutti gli scenari: " Fino a giovedì 6 luglio si dovrà mantenere un livello alto di attenzione alto verso i fenomeni che si potranno manifestare sulle Alpi, zone prealpine ma anche sulla Pianura Padana e Appennini centro-meridionali".

Poi venerdì 7 luglio, il giorno della svolta: "Nella giornata di venerdì 7 luglio si inizierà ad avere i segnali di un cambiamento causato dalla risalita dell’alta pressione di origine africana, in grado di porre termine a questa fase di instabilità che ha colpito il Nord Italia e gli Appennini. Di conseguenza di avrà un aumento dei valori termici che raggiungeranno temperature record soprattutto nelle due Isole Maggiori.

Crollo verticale, poi arriva il giorno dell'inferno: Giualiacci, profezia da incubo

Sabato 8 luglio la colonnina di mercurio toccherà i 40°C proprio in queste zone". Infine la previsione per il weekend: "Nel prossimo fine settimana il caldo si estenderà sul resto dell’Italia senza arrivare però a temperature massime così elevate. Si aggiungerà il fenomeno dell’afa che ci farà sentire una sensazione di maggior caldo. Occorrerà seguire i prossimi aggiornamenti per capire se questa seconda ondata di caldo durerà a lungo. Ad oggi sembra che per le regioni settentrionali potrebbe terminare con l’inizio della settimana successiva che porterebbe nuovi temporali".