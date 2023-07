Meteo, Giuliacci rivela il giorno delle piogge sull'Italia: occhio alla data

07 luglio 2023 a

Senza fine. Questa estate bollente che sta per farsi sentire in tutta la sua intensità ci sembrerà non finire mai. Ci sarà ancora qualche giorno sopportabile per la coda di un modesto fronte di temporali al Nord, poi una rapida perturbazione prevista per giovedì 13 luglio, dopodiché il caldo arriverà e "andrà avanti indisturbato e senza soluzione di continuità a oltranza".

La previsione si legge sul sito meteogiuliacci.it che spiega come "queste fasi meteo roventi e interminabili stiano diventando sempre più comuni e ogni estate, alla fine, ce ne dà ulteriore prova. Di normale non ci sarebbe nulla di strano, perché non dovrebbero far parte del nostro clima. I 40 gradi diffusi con punte anche di 45 o 47, sarebbero davvero delle eccezioni rarissime. Non resta altro che vedere nei prossimi aggiornamenti meteo se c'è una possibilità di ridimensionamento termico diffuso".