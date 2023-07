El Nino stravolge il meteo: "47 gradi", quando e dove arriva l'inferno

04 luglio 2023 a

Il clima mondiale è nuovamente minacciato da El Nino, che non si faceva vedere da sette anni. Si tratta di un fenomeno atmosferico di riscaldamento del Pacifico tropicale centrale e orientale che ha effetti in varie parti del mondo, comportando ondate di caldo da record. L’Organizzazione meteorologica internazionale ha dato l’allarme: le prossime settimane saranno infuocate per miliardi di persone, nel vero senso della parola. Anche in Italia si sentiranno gli effetti di El Nino.

È in fatti in arrivo la seconda, micidiale ondata di caldo dell’estate 2023: secondo le previsioni inizierà venerdì 7 luglio e andrà avanti almeno fino alla metà del mese. Ovviamente le temperature saliranno a dismisura e la causa sarà riconducibile soprattutto al caldo africano, che farà sì che da venerdì si toccheranno picchi impressionanti ovunque, da Nord a Sud e iniziando dalle Isole: ad esempio in Sardegna tra sabato e martedì prossimo sono previsti almeno i 43 gradi, con possibili massime di 45-47.

Insomma, sta arrivando una terribile ondata di caldo afoso e asfissiante che probabilmente sarà stabile per un paio di settimane sull’Italia intera. Allo stesso tempo, però, potrebbero verificarsi intensi ma rapidi rovesciamenti già all’inizio della prossima settimana: si tratterebbe però di una breve parentesi da una giornata di caldo estremo e l’altra.