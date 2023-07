Meteo, caldo infernale a 45 gradi e notti tropicali: chi soffocherà

08 luglio 2023 a

Sul fronte meteo sarà un weekend vietato ai deboli di cuore, nel vero senso della parola. Le previsioni per i prossimi giorni parlano di una ondata di caldo africano sull'Italia, con l'anticiclone che inizierà già nelle prossime ore a far sentire i suoi effetti sull'Europa centro-meridionale. Tra le regioni a maggior rischio le isole, con temperature che si aggireranno sui 45 gradi. Ma il peggio, secondo gli esperti di 3BMeteo, arriverà a inizio della prossima settimana, quando il clima di Marocco, Algeria e Tunisia si trasferirà direttamente sulle città italiane.

Martedì i 40 gradi sono attesi in Puglia, con temperature minime nella notte che non scenderanno sotto i 24/26 gradi. Lungo i litorali, insomma, occorrerà prepararsi alle notti tropicali in anticipo. Addirittura un lieve aumento è previsto mercoledì e giovedì al Centro-Sud, mentre al Centro-Nord è atteso un "raffreddamento" grazie alle correnti atlantiche e ad alcuni temporali.

Sarà un sabato da bollino giallo per gran parte delle città del Centro-Sud (in particolare Campobasso, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Reggio Calabria e Roma), con il bollino arancione che scatterà il giorno dopo per Palermo, Perugia e la Capitale. In quelle stesse ore passeranno ad allerta gialla anche Ancona, Bologna, Bolzano, Cagliari, Civitavecchia, Firenze, Genova, Rieti, Torino e Viterbo. Domenica "infernale" da bollino arancione anche per città del Nord come Bolzano, Firenze e Torino.