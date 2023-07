Meteo, Mario Giuliacci: temperatura a 45 gradi e rischi mortali, quanto durerà

10 luglio 2023 a

Che l'estate abbia inizio. La parentesi di caldo rovente durerà a lungo. Lo confermano le previsioni dei meteorologi del team di Mario Giuliacci. Fatta eccezione per giovedì 13 luglio, quando alcuni temporali investiranno il Nord, luglio e agosto saranno all'insegna della calura. Basta pensare che ci sono 30 gradi a 1500 metri. E non va meglio al suolo. Nonostante ci siano delle variazioni locali che dipendono della geografia morfologica del terreno, in generale il caldo è presente in tutta Italia.

Ai 30 gradi nei cieli vanno aggiunti all'incirca 12 o 15 gradi del suolo. Alla luce di ciò, 42-43-44-45 gradi locali risultare davvero fattibili. Ecco perché è importante capire quali sono le isoterme in quota per stimare le temperature al suolo, con una moderata precisione. Cos'è l'isoterma? Si tratta - spiegano gli esperti - di un'area alla medesima temperatura, sulla superficie verticale atmosferica.

Solitamente si tende a mettere alla quota di 1.500 metri. Il motivo è chiaro ed è legato a un eventuale attrito della superficie terrestre che viene meno. Insomma, dopo un inizio estivo titubante: con temperature sopportabili e maltempo diffuso, ecco che il caldo torna a farsi sentire. E più forte che mai.