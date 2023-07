Francesco Totti, attimi di terrore: a fuoco il suo palazzo, chi era nella casa in fiamme

26 luglio 2023 a

Paura e terrore. Nel palazzo dove viveva Francesco Totti con la sua famiglia prima di diventare un campione della Roma, è scoppiato un incendio la scorsa notte. Come riporta affaritaliani.it, in un appartamento al primo piano della palazzina di via Vetulonia a Roma, all'improvviso, nel cuore della notte, sono divampate le fiamme. Probabilmente dietro l'incidente ci sarebbe un cortocircuito del quadro elettrico. All'interno dell'abitazione interessata un'anziana signora di 83 anni e la badante di 37.

Le due donne si sono accorte subito della presenza delle fiamme e immediatamente sono uscite sul retro. Lì hanno trovato un rifugio sul terrazzo. Poi sono riuscite a dare l'allarme e immediatamente sono arrivate le pattuglie dei carabinieri della stazione di Roma San Giovanni e della Compagnia Casilina.

I militari hanno immediatamente dato una mano alle donne per mettersi in salvo in strada. Sul posto sono intervenute in pochissimi minuti anche le squadre dei vigili del fuoco e quelle del 118. Per tutelare anche gli altri inquilini dal rischio delle fiamme, tutti gli appartamenti sono stati evacuati. Nessun ferito. Solo danni all'appartamento dell'anziana donna. Le fiamme infatti hanno colpito una parte dell'abitazione.

