Ilary Blasi e Francesco Totti? "Pare che...": ribaltone un anno dopo il divorzio

È passato un anno esatto dalla separazione, burrascosa, tra Ilary Blasi e Francesco Totti, dall'annuncio relativo alla fine del loro matrimonio. E da quell'annuncio in poi, tra i due, è stata guerra vera, battaglia senza esclusione di colpi. Si pensi, tra le molte vicende, a quella emblematica di Rolex e borsette, vicenda che dà la cifra di quanto male tra i due sia finita.

Nel frattempo i due si sono rifatti una vita sentimentale: Totti con Noemi Bocchi, una relazione che forse era già in "fermentazione" prima dell'addio, la Blasi con il tedesco Bastian Muller. Il tutto mentre proseguivano le burrascose pratiche del divorzio.

Bene, il punto è che a un anno esatto dal loro addio piovono indiscrezioni davvero clamorose. A rilanciare le voci sono gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, secondo i quali tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento. Nel dettaglio, l'influencer ha reso noto di aver ricevuto il messaggio di una fan che confermerebbe le indiscrezioni.

Bene precisare che, almeno per ora, non si parla di ritorno di fiamma: Totti e Blasi avrebbero semplicemente deciso di provare a mettere da parte rancori e tensioni, in particolare per il bene dei loro tre figli. Insomma, sarebbero tornati in buoni rapporti. Nessuna conferma, ma soltanto voci di corridoio con un certo peso specifico.