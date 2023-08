Meteo, Mario Giuliacci: "Non è una buona notizia", per l'Italia il peggiore degli scenari

11 agosto 2023 a

a

a

Una lunga fase di sole e di caldo: è questo che ci aspetta nei prossimi 15 giorni. E questa, come si legge sul sito di Mario Giuliacci, "non va assolutamente vista come una buona notizia". Qual è il problema? Come spiegano gli esperti, "le temperature superficiali dei nostri mari sono troppo alte. Avere un'ulteriore ondata di caldo comporterebbe il fatto che si incrementa la loro energia termica".

"Una vera bufala! Farlocchi!": meteo-rabbia, chi viene asfaltato da Mario Giuliacci

Poi, quando ci saranno nuove perturbazioni nei prossimi mesi, i mari troppo caldi saranno un vero e proprio terreno fertile per eventuali fenomeni meteo estremi. Fenomeni purtroppo non prevedibili nel lungo periodo. Cosa che li rende ancora più pericolosi. Un altro problema di una fase così lunga di caldo è legato al fatto che già veniamo da un mese di luglio bollente. "Avere un altro mese piuttosto caldo comporterebbe ancora una volta un trend termico inequivocabile, con pesanti anomalie trimestrali", si legge sul sito di Giuliacci.

Quel "mix" che ci può costare carissimo a Ferragosto: meteo, la profezia di Giuliacci

Il fresco e le temperature sotto le medie, invece, sono durati solo una settimana. Il caldo, quindi, non solo compenserà questi giorni appena passati ma li batterà di gran lunga. Le fasi meteo calde, infatti, sono più forti di quelle fredde. Senza contare le conseguenze negative che derivano dal caldo intenso, come gli incendi e la siccità.