Meteo, Ferragosto "travolto" dall'anticiclone: temporale e ponte rovinato, ecco dove

L'anticiclone africano che sta "travolgendo" l'Italia per il ponte di Ferragosto sarà "ancor più predominante". Secondo quanto rivelano gli esperti di 3bMeteo.com, "la prevalente stabilità atmosferica sarà accompagnata infatti da un rialzo delle temperature e il caldo si farà abbastanza intenso, anche se non raggiungeremo le temperature localmente eccezionali di luglio". L'arco alpino, invece, è "destinato a essere lambito dalle code dei fronti atlantici in scorrimento a latitudini più settentrionali, con la formazione di temporali di calore nelle ore pomeridiane e pre serali, localmente anche forti".

Lunedì 14 agosto - "Giornata in gran parte soleggiata, salvo la formazione di temporali di calore sulle Alpi, in particolare sui rilievi piemontesi e lombardi, dove localmente potranno risultare forti, seppur di breve durata. Qualche addensamento diurno anche sull'Appennino settentrionale, con possibilità di locali brevi rovesci", si legge sul sito di previsioni meteorologiche. Le temperature raggiungeranno "punte di 36/37 gradi su Val Padana centro-occidentale, zone interne toscane e sarde".

Martedì 15 agosto - "Tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo la consueta variabilità diurna sulle Alpi associata a qualche rovescio o temporale, presente anche sul settore centro-orientale. Lieve variabilità diurna inoltre sull'Appennino tosco-emiliano e su quello calabrese. Poche variazioni per quel che riguarda le temperature".

Mercoledì 16 agosto - Ci sarà ancora una "stabilità atmosferica, a eccezione di variabilità diurna sulle zone alpine in genere con alcuni rovesci o temporali di calore in attenuazione in serata", concludono i meteorologi di 3bMeteo. "Un po' di variabilità diurna anche sull'Appennino tosco-emiliano con isolati rovesci. Temperature in lieve aumento anche al Sud".