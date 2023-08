Aprilia, svaligiato il Banco Alimentare: lo sconcerto della politica

16 agosto 2023 a

a

a

Svaligiata la scorsa notte la sede del Banco Alimentare di Aprilia in provincia di Latina, che ha il magazzino dentro il "Polo CulturAprilia" lungo la via Pontina. I ladri che si sono introdotti all'interno hanno portato via diverse derrate alimentari destinate alla beneficenza e un furgone utilizzato per la distribuzione alle famiglie e alle persone in difficoltà. A rendere noto il fatto, è stata stessa Associazione benefica. "Ci auguriamo che il mezzo, un Fiat Ducato Diesel, targato BA578JJ, recante il logo 'Banco Alimentare' venga ritrovato in condizioni tali da consentirne l’utilizzo immediato e non danneggiare ulteriormente i beneficiari finali della nostra azione", spiega il presidente Giuliano Visconti. "La città di Aprilia e il suo cuore solidale non meritano atti di questo tipo. Quest’azione vile è una ferita per tutti noi e soprattutto per le volontarie e i volontari del 'Banco Alimentare' del Lazio che quotidianamente assiste oltre 110 mila persone in difficoltà su tutto il territorio della Regione, di queste oltre 3.400 solo ad Aprilia. Nel solo magazzino Pontino nel corso del 2023 sono stati distribuiti circa 150mila kg di prodotto alimentare", conclude Visconti, riferendosi ai cittadini indigenti di Aprilia.



Unanime la condanna del mondo della politica laziale."Solidarietà mia personale e della Giunta del Lazio al Presidente del Banco Alimentare del Lazio di Aprilia, Giuliano Visconti - scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca -: vandalizzare un presidio di aiuto e sostegno, rubando generi alimentari destinati ai più fragili, è un atto insensato, squallido e vile".



"Esprimo profondo rammarico e vicinanza per il furto che ha subito, la notte scorsa, il Banco alimentare del Lazio, nella sua sede di Aprilia: spero che siano presto restituiti sia il mezzo che il materiale, trafugati proprio a una realtà che è al servizio degli ultimi e dei bisognosi da sempre nella nostra Regione", fa eco al governatore il consigliere regionale del Lazio Chiara Iannarelli di Fratelli d'Italia. "Sono certa che la comunità di Aprilia e tutta la Regione Lazio, in primis come istituzione, si stringerà intorno e a supporto di questa importante ed encomiabile opera di volontariato che il Banco Alimentare rappresenta, sostenendo ogni giorno nel Lazio oltre 110mila persone, di cui 3.400 ad Aprilia".

"Tutta la mia vicinanza e solidarietà ai volontari del Banco Alimentare del Lazio che hanno trovato oggi il loro magazzino di Aprilia completamente devastato, con il furto di molti generi alimentari destinati alla distribuzione e, soprattutto, di un furgone utilizzato per il recupero delle donazioni e delle eccedenze da redistribuire", dichiara il consigliere regionale di Italia Viva nel Lazio, Luciano Nobili. "Si tratta di danni molti ingenti per una realtà d'eccellenza del nostro Terzo settore - prosegue - che anche a Ferragosto non fa mancare il suo servizio al fianco delle persone più fragili e bisognose di un aiuto indispensabile. Un'azione vile che colpisce non solo una rete di volontari capace, solo nel Lazio, di assistere quotidianamente oltre 110mila persone in difficoltà, ma proprio le persone che hanno bisogno del loro preziosissimo lavoro". "Mi auguro che le forze dell'ordine possano individuare al più presto i responsabili e recuperare il maltolto - conclude Nobili - ma, allo stesso tempo, prego chi può di sostenere con una donazione le attività del Banco e rivolgo un appello all'assessore Maselli, che conosco molto sensibile rispetto alle attività del Terzo settore, a garantire tutto il supporto della regione Lazio per sostenerli nel miglior modo possibile e per assicurare la continuità delle loro attività, nonostante questo bruttissimo episodio".