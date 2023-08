Venezia, la "acchiappa borseggiatori": beffa delle beffe, per lei finisce male

18 agosto 2023 a

È diventata nota a livello internazionale per via della sua battaglia contro i borseggiatori. Sul web è andato virale il suo avvertimento a residenti e turisti: "Attenzione borseggiatori! Pickpocket!". Ora però Monica Poli, questo il suo nome, è finita lei stessa vittima di ciò contro cui combatte tutti i giorni. La donna, che è anche consigliera comunale a Venezia, sarebbe stata derubata dello smartphone: un vero e proprio scippo che sarebbe avvenuto per strada in pochi istanti.

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, la donna - che fa parte del comitato "Cittadini non distratti" - sarebbe stata avvicinata da un uomo che le avrebbe strappato il telefono dalle mani mentre lei si trovava al terminal automobilistico di Venezia, piazzale Roma. Il colpevole poi si sarebbe dato alla fuga. Con la Poli pare ci fosse anche un'altra persona, che si sarebbe detta in grado di riconoscere l’uomo colpevole dello scippo.

Il comitato "Cittadini non distratti" lotta contro i borseggi a Venezia da circa trent'anni. Solo di recente, però, questa battaglia è diventata un vero e proprio fenomeno social. E questo grazie soprattutto al grido di Monica Poli, "Attenzione, pickpocket! Borseggiatrici!", che spesso è in grado di mettere in fuga i borseggiatori.