Ischia, catturati i nonni-borseggiatori: ecco quanti anni hanno

Due borseggiatori sono stati individuati e bloccati dalla polizia a Ischia dopo aver sfilato il portafoglio a due turisti tedeschi su un bus di linea. A colpire, però, è soprattutto l'età di queste due persone, 70 e 81 anni, entrambe originarie di Napoli. Pare, inoltre, che fossero già noti alle forze dell'ordine perché specializzati nel borseggio. I due, approfittando della calca a bordo dell'autobus, si erano piazzati dietro i turisti e avevano sfilato loro i portafogli.

Mentre i turisti tedeschi derubati non si erano accorti di nulla, la scena non era invece passata inosservata a un altro passeggero del mezzo che, una volta giunti al capolinea, ha avvisato la polizia municipale di Ischia Porto. In breve tempo sono stati allertati gli agenti del locale commissariato di Polizia, che sono riusciti in pochi minuti a rintracciare i due ladri. Questi ultimi, alla fine, sono stati bloccati mentre avevano i portafogli in mano ed erano intenti a dividersi la refurtiva. A quel punto è scattata la denuncia a piede libero per furto con destrezza ed è stato avviato l'iter per il foglio di via e divieto di ritorno nei comuni dell'isola. Mentre soldi e documenti sottratti sono stati restituiti ai turisti tedeschi.