Panarea, scontrino-scandalo: "Per ogni pietanza...", la scoperta assurda

26 agosto 2023 a

a

a

Ormai non passa giorno senza che spunti fuori uno scontrino che fa gridare allo scandalo. L’ultima storia che rientra in questa categoria poco lusinghiera arriva dalle isole Eolie. Quattro ragazzi in vacanza hanno deciso di provare un noto ristorante di Panarea, salvo poi rimanere spiacevolmente sorpresi alla vista del conto, che presentava ogni voce con prezzi maggiorati rispetto a quelli segnalati sul menù.

Scontrini, a Treviso mani al collo alla barista: cosa gli ha fatto pagare in più

“Quando ci è stato portato lo scontrino - ha raccontato uno dei malcapitati, che è anche un imprenditore nel settore del turismo - ci siamo subito accorti che molti dei prezzi erano stati maggiorati, così per verificare prima di chiedere spiegazioni decidiamo di farci riportare il menù con la scusa di voler ordinare un dolce”. La reazione del cameriere a questa richiesta ha insospettito ulteriormente i clienti, che si sono sentiti recitare i dolci a voce: “A quel punto pretendiamo il menù dicendo che i conti non ci tornavano e il ragazzo non ha potuto far altro che accontentarci”.

"Mi porta un caffè e un'orzata": la sorpresa sconcertante, esplode il caso | Guarda

I ragazzi hanno quindi verificato che effettivamente i prezzi riportati sul conto erano maggiorati - tra i 3 e i 6 euro a pietanza - rispetto a quelli sul menù. “Abbiamo voluto parlare con il direttore”, che ha avuto una reazione inaspettata: anziché scusarsi e rimediare alla brutta figura, è apparso seccato e ha iniziato a usare scuse campate in aria.