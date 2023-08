Meteo, Giuliacci stravolge l'Italia: "Risposta sub-tropicale", cosa accadrà

29 agosto 2023 a

Maltempo su tutta Italia per l’ultima settimana di agosto. Ma nulla di cui preoccuparsi: durante il weekend tornerà il sereno. A rassicurare ci pensano i meteorologi di Mario Giuliacci che archiviano la vasta depressione proveniente dalla Scandinavia che si è scontrata con l’aria calda preesistente sulla nostra penisola. Forti precipitazioni, grandine, neve sulle Alpi e crollo delle temperature hanno caratterizzato i giorni scorsi, ma sabato e domenica ci sarà una nuova svolta.

Secondo le ultime elaborazioni, infatti, nel prossimo fine settimana potremmo rivedere l’anticiclone, il quale tenterà di allungarsi verso l’Italia garantendo bel tempo e un sensibile nuovo rialzo dei valori termici. Una depressione in discesa dal Regno Unito verso la Spagna attiverà difatti una risposta sub-tropicale e quindi masse d’aria calda dirette verso la nostra penisola.

Niente comunque che abbia a che vedere con un caldo rovente, ma bensì con temperature decisamente più piacevoli. "Localmente - si legge - avremo valori anche superiori ai 30°C, specie sulle aree interne delle due Isole maggiori". In ogni caso non è possibile prevedere quanto ancora dureranno queste giornate di sole e temperature estive. Per gli esperti non è facile rispondere perché sembrerebbe improbabile avere la classica estate settembrina.