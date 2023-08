Meteo Giuliacci, la profezia che sconvolge l'Italia: cosa accadrà presto

30 agosto 2023 a

Caldo sì ma non troppo. Per chi si chiede come saranno le temperature di settembre, i meteorologi di Mario Giuliacci rassicurano. Dopo il brusco tracollo delle temperature, causato da una fase meteo di forte maltempo, siamo infatti passati a un clima autunnale. Niente di nuovo per gli esperti. È già capitato che a fine estate ci fossero giornate con temperature al di sotto dei 20 gradi. In special modo per quanto riguarda le regioni settentrionali e il Centro Italia, visto che il Meridione non sta subendo particolari tracolli termici. In questa area geografica le temperature sono all'incirca sotto le medie, mentre in altre zone d'Italia risultano molto al di sotto.



Insomma, l'anomalia non è il freschino di settembre ma la grande calura di fine agosto. Da qui la domanda che si pongono tutti: ritornerà il caldo? È una risposta lecita - si legge - e possiamo dirvi che sicuramente non ritornerà quel caldo estremo presente a fine agosto.

Il termometro sarà sì in netto rialzo arrivando anche a toccare qua e là i 30 gradi, ma arrivare a 40 è alquanto impossibile. Il caldo dunque potrà tornare solo la prossima estate quando non si escludono nuove anomalie.