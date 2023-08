Meteo, il maltempo travolge l'Italia: dove è arrivata la neve

29 agosto 2023 a

Dopo la temperatura record di 14 gradi registrata la scorsa settimana, oggi 29 agosto sulla Marmolada è arrivata la neve. A Punta Penia, a 3.343 metri d’altezza, il manto nevoso ha toccato i 15 centimetri e il termometro è sceso sottozero. Lo conferma Carlo Budel, storico gestore del rifugio posto sulla sommità della Regina delle Dolomiti.

Con l’ondata di maltempo che nelle prossime ore dovrebbe lasciare il territorio più a nord d’Italia per far tornare il sole e temperature di 30 gradi già da venerdì, gli osservati speciali restano ancora fiumi e torrenti. Netto il crollo delle temperature sia in montagna che a fondovalle, dove i valori in meno di 48 ore sono crollati anche di 15 gradi. Sotto zero anche durante le ore diurne è appunto la vetta della Marmolada: a Punta Penia la minima è di -3.1 gradi e la massima di -1. Come ha riferito la "sentinella della Marmolada", Budel con foto condivise su Instagram, i centimetri di neve fresca caduti sulla Regina delle Dolomiti sono tra i 10 e i 15.

La neve è ritornata anche ai 2.700 metri del passo dello Stelvio, dove lo sci estivo la scorsa settimana era stato sospeso per le elevate temperature. Nelle prossime ore non è escluso che sia decisa la riapertura. Paesaggio imbiancato anche sulle cime più alte delle Dolomiti e della cresta di confine con l’Austria.