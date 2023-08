Meteo, "colpo di frusta climatico": dove e quando tornano i 40 gradi

31 agosto 2023 a

Nuova ondata di caldo africano a settembre: parola del climatologo Luca Mercalli. Che ha spiegato: "Un'anomalia in linea con la teoria dei colpi di frusta climatici". L'Italia, dunque, passerà da un evento estremo all'altro. Cosa già accaduta più volte quest'anno. "Come nel caso del repentino passaggio dalla siccità del Po all'alluvione in Romagna, per poi arrivare al caldo record di luglio e finire al freddo anomalo degli ultimi giorni di agosto (con la neve a Sestriere)", ha sottolineato l'esperto.

Quando ritornerà quindi l'estate? Stando alle previsioni, le temperature questa settimana continueranno a rimanere sotto la media. Con possibilità di precipitazioni soprattutto al Nord. Nel weekend, invece, torneranno a salire, fino ad avere un clima di nuovo estivo a partire da martedì. Già lunedì 4 settembre, i valori termici saranno abbondantemente sopra la media in alcune regioni come la Sardegna, dove si potranno toccare addirittura i 37/38 gradi. Caldo e temperature al di sopra della media - fino a 7/8 gradi in più - anche al Centro-Sud e sulle pianure del Nord.

Martedì 5 settembre il caldo esploderà in modo definitivo, con un ulteriore rialzo termico. Basti pensare che in Sardegna le massime potranno raggiungere localmente anche i 40 gradi. L'afa colpirà, poi, le regioni centrali tirreniche e tutto il Sud.