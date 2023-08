Meteo, Giuliacci ribalta tutto: "I modelli dicono altro", cosa arriva sull'Italia

31 agosto 2023 a

L'estate è finita oppure no? Pare proprio di no, vista la nuova potente rimonta africana in arrivo. "Gli ultimi aggiornamenti modellistici non lasciano spazio a dubbi", si legge sul sito di Mario Giuliacci, che di fatto smentisce le voci dei giorni scorsi sulla presunta fine definitiva del caldo. Se questa settimana le temperature continueranno a essere al di sotto delle medie, qualcosa comincerà a cambiare a partire dal weekend. Con l'esplosione del caldo estremo a partire da lunedì 4 settembre.

Il caldo intenso, però, non dovrebbe riguardare tutte le regioni italiane allo stesso modo. "Alla luce attuale - si legge sul sito del noto meteorologo - ci aspettiamo una impennata veramente notevole dei termometri al Sud Italia. Secondo le ultime emissioni, le regioni più colpite sarebbero Sicilia, Calabria e in parte la Sardegna con valori, ancora una volta, fino a 10/12 gradi sopra le medie. Molto meno coinvolto il Settentrione anche se vedrà l'aumento deciso rispetto a questi giorni".

In Pianura Padana, per esempio, se oggi si fatica ad arrivare a 25 gradi, nei prossimi giorni invece si potranno toccare e in qualche caso anche superare i 30 gradi pur senza eccessi. Diversa la situazione dal Centro Italia in giù, dove invece si potrebbero toccare i 35 gradi.