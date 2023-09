Scontrino, 15 euro in più dopo la serata in pizzeria: scoppia il caso

11 settembre 2023 a

Polemiche per uno scontrino a Pino Torinese. Fabio Bregolato di Rosta, sui social ha voluto raccontare cosa gli è successo. Dopo una serata in pizzeria si è ritrovato sullo scontrino 15 euro in più per il taglio di una torta. "Dovevamo festeggiare un compleanno" scrive in un post su Facebook, poi l'imprevisto. Il racconto qui si fa più dettagliato: "Eravamo in dieci, pizza ottima e servizio ben fatto ma…. 15 euro per tagliare una torta portata da noi è stata proprio una caduta di stile. Potevano pure passarci sopra, non mi è mai capitato in 40 anni (e di pizze ne ho mangiate parecchie) che un locale applicasse un sovrapprezzo per tagliare una torta".

E come in tanti casi, il cliente che la pizzeria non avrebbe potuto preparare un dolce, ma aveva concesso di portarne uno alla comitiva. "La pizzeria non poteva far fare un dolce ma ha detto che potevamo portare noi una torta da fuori", spiega sempre il cliente sui social. E proprio su Facebook si è scatenato un vero e proprio dibattito. E i titolari del locale hanno subito risposto: "Lo abbiamo segnato regolarmente nello scontrino e ci paghiamo le tasse. È un servizio e come tale ha un costo.

Al momento della prenotazione non ha detto nulla. Quando è arrivato ci ha mostrato la torta e ha detto “Ci pensate voi?” Niente altro. Noi non siamo tenuti a fare questo servizio, anche perché rischiamo a servire qualcosa che non produciamo noi. Lo sappiamo bene, siamo specializzati in prodotti per celiaci e intolleranti". Infine, sempre i titolari spiegano: "Era minuscola, da non più di sei persone ed erano in dieci. La cameriera ha portato la torta in cucina e con fatica è riuscita a ricavare dieci fettine accettabili, le ha sistemate nel piatto in modo molto carino proprio per far fare bella figura al cliente nonostante le esigue porzioni. Insomma tra taglio, sistemazione e servizio al tavolo ci si è dedicata 25 minuti, tempo nel quale non ho potuto farle fare altro".